سطو على محل صرافة في طبربور وسلب 7 آلاف دينار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:03 صباحاً - المدينة نيوز - : تمكن أحد الاشخاص بواسطة آلة حادة من السطو على أحد محلاات الصرافة في منطقة طبربور مساء الخميس . وقالت المصادر بأن الشخص المذكور تمكن من سلب سبعة آلاف و50 دينارا ولاذ بالفرار في حين تم فتح تحقيق بالحادث .

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