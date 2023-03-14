مقتل شخصين وإصابة 9 فى حادث دهس بـ كندا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة مقاطعة كيبيك فى كندا، أن جاء ذلك بعدما اصطدمت شاحنة بالمارة فى بلدة أمكوى بالمقاطعة، على بعد نحو 640 كيلومترًا شمال شرق مونتريال.

ووفقًا للمتحدث باسم شرطة كيبيك، كلود دويرون، فإن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، هرب من مكان الحادث بعد الاصطدام لكنه سلم نفسه لاحقًا واعتقل فى مركز شرطة أمكوى.

وقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين أمام أحد المصانع فى شارع سانت بينوا.

وقال كلود دويرون: "اصطدم سائق الشاحنة الصغيرة بالمارة الذين كانوا يسيرون على طول شارع 132، وواصل طريقه لمسافة معينة واصطدم بمشاة آخرين".

وأضاف أن الرجلين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما فى السبعينيات من عمره والآخر فى الستينيات، فيما أصيب شخصان بجروح خطيرة، وتم نقل بعض الضحايا بالطائرة إلى مستشفى فى مدينة كيبيك، لكن آخرين عولجوا محليًا.

قال جيل تورميل، المتحدث باسم هيئة الصحة المحلية، إنه تم إصدار رمز برتقالى اللون فى مستشفى أمكى لأن هناك ستة ضحايا أو أكثر.