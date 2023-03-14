رئيس المكسيك: بلادنا أكثر أمانًا من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك وسط انتقادات للأمن فى المكسيك، بعد أسبوع من مقتل مواطنين أمريكيين وخطف اثنين ثم إنقاذهما فى مدينة ماتاموروس الحدودية.

وأضاف لوبيز أوبرادور، أن تحذيرات السفر من قبل الولايات المتحدة وتقارير العنف فى المكسيك كانت نتيجة مؤامرة من قبل السياسيين المحافظين ووسائل الإعلام الأمريكية لتشويه سمعة إدارته.

وعلى الرغم من تأكيدات لوبيز أوبرادور بأن المكسيك آمنة للسفر، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأسبوع الماضى أن ثلاث نساء أخريات من بلدة بينيتاس الصغيرة فى تكساس فقدن فى المكسيك منذ أواخر فبراير.

ووفقًا لصحيفة "وشنطن تايمز" الأمريكية، يبلغ معدل جرائم القتل على الصعيد الوطنى فى المكسيك حوالى 28 لكل 100 ألف نسمة.

وبالمقارنة، فإن معدل جرائم القتل فى الولايات المتحدة هو بالكاد ربع هذا المعدل، أى حوالى 7 لكل 100 ألف.