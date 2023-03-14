وقال أوستن فى بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه فى سبتمبر 2021 وضعت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة رؤية طموحة من شأنها تعزيز القدرات العسكرية المشتركة والصناعة الدفاعية وردع العدوان وتعزيز الهدف المشترك المتمثل فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.
وتعد شراكة "أوكوس" استثمار مشترك طويل الأجل يسمح ببناء مزايا دفاعية تستمر لعقود قادمة.
وأضاف أوستن: "أحد أهم أجزاء هذه الشراكة يتمثل فى زيادة قدرات الغواصات فى كل بلد من بلداننا، وفى إطار المرحلة الأولى، ستزيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الفور من زيارة غواصاتهما المسلحة بأسلحة تقليدة والتى تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا".
وتعتزم الولايات المتحدة بيع ثلاث غواصات من طراز فرجينيا إلى أستراليا فى ثلاثينيات القرن الحالى، مع إمكانية بيع ما يصل إلى غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.
وتابع أوستن قائلا "إننا نعمل على تقوية القواعد الصناعية فى بلادنا ولإزالة الحواجز التى تحول دون تبادل المعلومات والتعاون التكنولوجى ولتطوير وتقديم قدرات متقدمة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والوعى بالمجال البحرى. وستسمح لنا كل هذه الاستثمارات بالعمل عن كثب مع حلفائنا الكرام وذوى القدرات العالية لردع العدوان فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ - وهى منطقة يكون مستقبلها حاسمًا للأمن القومى للولايات المتحدة والنظام الدولى القائم على القواعد والذى يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا".
واختتم "إننى أتطلع إلى العمل مع فريقى ومع نظرائنا الأستراليين والبريطانين لمواصلة التحرك نحو رؤيتنا المشتركة المتمثلة فى استقرار وأمان منطقة المحيطين الهندى والهادئ وعالم مفتوح من القواعد والحقوق".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز أعلنوا عن خطة "المسار الأمثل" لأستراليا للحصول على غواصات مسلحة بأسحلة تقليدية تعمل بالطاقة النووية فى إطار شراكة أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى يشيد باتفاق حصول أسترالى على «غواصات الطاقة النووية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.