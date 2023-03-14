وزير الدفاع الأمريكى يشيد باتفاق حصول أسترالى على «غواصات الطاقة النووية»

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن التوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه أستراليا على غواصات مسلحة تعمل بالطاقة النووية شمن اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، واصفًا ذلك بأنه خطوة إلى الأمام فى الشراكة التحويلية بين البلاد الثلاثة.





وقال أوستن فى بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه فى سبتمبر 2021 وضعت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة رؤية طموحة من شأنها تعزيز القدرات العسكرية المشتركة والصناعة الدفاعية وردع العدوان وتعزيز الهدف المشترك المتمثل فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.

وتعد شراكة "أوكوس" استثمار مشترك طويل الأجل يسمح ببناء مزايا دفاعية تستمر لعقود قادمة.

وأضاف أوستن: "أحد أهم أجزاء هذه الشراكة يتمثل فى زيادة قدرات الغواصات فى كل بلد من بلداننا، وفى إطار المرحلة الأولى، ستزيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الفور من زيارة غواصاتهما المسلحة بأسلحة تقليدة والتى تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا".

وتعتزم الولايات المتحدة بيع ثلاث غواصات من طراز فرجينيا إلى أستراليا فى ثلاثينيات القرن الحالى، مع إمكانية بيع ما يصل إلى غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

وتابع أوستن قائلا "إننا نعمل على تقوية القواعد الصناعية فى بلادنا ولإزالة الحواجز التى تحول دون تبادل المعلومات والتعاون التكنولوجى ولتطوير وتقديم قدرات متقدمة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والوعى بالمجال البحرى. وستسمح لنا كل هذه الاستثمارات بالعمل عن كثب مع حلفائنا الكرام وذوى القدرات العالية لردع العدوان فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ - وهى منطقة يكون مستقبلها حاسمًا للأمن القومى للولايات المتحدة والنظام الدولى القائم على القواعد والذى يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا".

واختتم "إننى أتطلع إلى العمل مع فريقى ومع نظرائنا الأستراليين والبريطانين لمواصلة التحرك نحو رؤيتنا المشتركة المتمثلة فى استقرار وأمان منطقة المحيطين الهندى والهادئ وعالم مفتوح من القواعد والحقوق".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز أعلنوا عن خطة "المسار الأمثل" لأستراليا للحصول على غواصات مسلحة بأسحلة تقليدية تعمل بالطاقة النووية فى إطار شراكة أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس".