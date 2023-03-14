زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بوقوع زلزال قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، على بعد 118 كيلومترا شرقى مادانج، فى بابوا غينيا الجديدة.





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