وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الأوكرانى المساعدات العكسرية

جدة - نرمين السيد - وقال تود بريسيلي، القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" فى بيان ، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين الوزيرين.
وأضاف المتحدث أن الوزير الأوكرانى استعرض خلال الاتصال مع أوستن التحديثات الخاصة بالموقف فى أوكرانيا، كما بحث الجانبان التخطيط للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وتعهدا بمواصلة الاتصالات الوثيقة بين الجانبين.
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