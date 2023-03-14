كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قبل قليل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "جابان تايمز" الإخبارى اليابانى، أعلن جيش كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيرى المدى على الأقل باتجاه بحر اليابان، بعد يوم من إطلاقها صاروخين استراتيجيين من غواصة لأول مرة.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إن طوكيو كانت على علم بعمليات الإطلاق وإنها تجمع المعلومات، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جراء إطلاق النار.

وتأتى عمليات الإطلاق الأخيرة فى الوقت الذى تجرى فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات، حيث بدأت مناورات "درع الحرية" المشتركة أمس الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى 23 مارس.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية فى تقرير يوم الاثنين، أن "تدريبات الإطلاق تحت الماء" أكدت موثوقية الأسلحة، ووصفت الصواريخ التى تطلق من الغواصة بأنها جزء من رادعها النووى.

وأوردت أن صواريخ كروز الاستراتيجية "أصابت بدقة" أهدافًا محددة مسبقًا فى بحر اليابان بعد السفر لمسافة 1500 كيلومتر على طول مسارات طيران على شكل ثمانية لأكثر من ساعتين.

مثل هذه المسافة من شأنها أن تضع كل اليابان تقريبًا - بما فى ذلك القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية - على مسافة قريبة.

ويُنظر إلى إطلاق الصواريخ على أنه رد على التدريبات المشتركة بين الحليفين، والتى تعتبرها بيونج يانج بمثابة بروفة للغزو. ومع ذلك، تسميها سيول وواشنطن بطابع دفاعى.

وفى طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء فى اليابان، المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، أمس الاثنين، إن بلاده تستعد لمزيد من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية.

فى الأسبوع الماضى، أشرف الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على تدريب عسكرى أطلق تسديدة قوية مكونة من ستة صواريخ، فى محاكاة لضربة على مطارات معادية .

أمر كيم قواته بتكثيف "التدريبات المتنوعة المحاكاة للحرب الحقيقية بطريقة متنوعة فى مواقف مختلفة".

وتأتى عمليات الإطلاق الأخيرة قبل الرحلة الافتتاحية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى طوكيو للاجتماع مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا من يوم الخميس وزيارته الرسمية إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى 26 أبريل المقبل.

تصاعدت التوترات بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية فى عام 2022 حيث أطلقت عددًا قياسيًا من الأسلحة فى مواجهة دعوات من الولايات المتحدة وحلفائها للعودة إلى محادثات نزع السلاح النووى.