صحيفة: فرقاطة بريطانية تراقب حركة سفن روسيا فى القنال الإنجليزي

جدة - نرمين السيد - وتقول البحرية الملكية إن الفرقاطة "بورتلند" أُرسِلَت من ميناء بليموث لتتابع فرقاطة الصواريخ الموجهة الروسية من طراز "جورشكوف"، "الأدميرال كاساتونوف"، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال قائد السفينة إد موس-وارد "البحرية الملكية تستجيب بشكل روتينى لمرافقة السفن الحربية فى مياهنا الإقليمية والمناطق البحرية المجاورة لضمان الامتثال للقانون البحرى وردع الأنشطة الخبيثة".

كانت السفن الروسية تعمل فى شرق البحر المتوسط منذ أوائل العام الماضى.

وأفادت البحرية الملكية أن الفرقاطة "بورتلند" تتابع السفن الروسية أثناء توجهها نحو بحر الشمال، وأوضحت البحرية الملكية أنهم كانوا "يشاهدون كل خطوة يقومون بها وهم يبحرون شمالاً عبر خليج بسكاى"، وتحمل الفرقاطة طائرة هليكوبتر من طراز "ميرلين" مزودة بأحدث أجهزة الاستشعار، بما يساعد القوات البريطانية فى الإبلاغ عن تحركات الروس.

وأضاف موس-وورد "تدل مرافقة مجموعة العمل الروسية جنبًا إلى جنب مع الشركاء المتحالفين على التزام البحرية الملكية وحلف الناتو بالحفاظ على الأمن البحرى وهو أمر حاسم لمصلحتنا الوطنية".

يأتى ذلك بعد مرور سفن روسية بالقرب من مضيق جبل طارق الأربعاء الماضى.