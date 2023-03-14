جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير الألمانى -فى تغريدة نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية- أنه بات بإمكان الجنود الأوكران الآن استخدام دبابات القتال الرئيسية الحديثة، والتى سوف ترسل ألمانيا 18 منها إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة. كانت برلين قد أعلنت فى شهر يناير الماضى عزمها إرسال بعض الدبابات إلى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: اكتمال تدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات «ليوبارد 2» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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