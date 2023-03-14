جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش اللبنانى، أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت بتاريخ أمس عددا من الشقق فى منطقة التبانة وتحديدا شارع سوريا، حيث ألقت القبض على 12 شخصا بجرائم حيازة أسلحة ومخدرات وإطلاق النار، وضبطت فى حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف. وأوضح أن المضبوطات سلمت للجهات المختصة وتمت مباشرة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: القبض على 12 شخصا وضبط أسلحة فى منطقة التبانة بطرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.