ريشى سوناك: الصين تمثل تحديا للنظام العالمى

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل عن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قوله إن الصين "تمثل تحديًا للنظام العالمى" مشددًا على ضرورة أن تأخذها المملكة المتحدة على محمل الجد.





وكان قد قال سوناك فى وقت سابق، فى مقابلة شبكة "بى بى سى" إن : "الصين دولة ذات قيم مختلفة اختلافًا جذريًا عن قيمنا وتمثل تحديًا للنظام العالمى، ولهذا السبب من الصواب أن نكون متيقظين لذلك ونتخذ خطوات لحماية أنفسنا.. الدفاع عن قيمنا وحماية مصالحنا". وأضاف إن الحكومة أخذت "التحدى" الذى تمثله الصين على محمل الجد، مضيفًا أن المملكة المتحدة اتخذت إجراءات بما فى ذلك منع الاستثمار الصينى فى القطاعات الحساسة مثل أشباه الموصلات. وأوضح أنه يزيد التمويل للقوات المسلحة لأن "العالم أصبح أكثر تقلبا" و"التهديدات لأمننا زادت".

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