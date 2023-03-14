رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث ملفا شائكا مع وفد أمريكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتى بورتر بحضور السفيرة الأمريكية دوروثى شيا. وتأتى زيارة وفد الكونجرس الأمريكى إلى بيروت للإطلاع على الأوضاع فى لبنان فى ظل الفراغ الرئاسى المستمر منذ 31 أكتوبر الماضى فضلا عن وجود حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات وبطء تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها لإتمام الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

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