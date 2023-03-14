مجلس المفتين بـ لبنان يحذر من استمرار الفراغ الرئاسى فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس بيانًا قال فيه إن هذا الشغور يعرض لبنان إلى مخاطر ويحمّله أثمانا صار عاجزا عن أدائها سياسيا ومعنويا، وكذلك اقتصاديا واجتماعيا وإنمائيا.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده المجلس أمس الإثنين برئاسة مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لبحث الشئون التنظيمية الداخلية وأوضاع لبنان والمنطقة، ومناقشة وضع تصور شامل لتعزيز عمل الإفتاء فى لبنان على جميع الصُعد وخاصة التوعية الدينية والوطنية.

وأعرب المجلس، فى بيانه الذى تلاه عضو المجلس المفتى الشيخ على الغزاوى، عن ألمه الشديد لما آلت إليه الأوضاع فى كل المناطق اللبنانية من تدهور فى البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء، معتبرًا أن الحرمان الذى كانت تشكو منه هذه المناطق صار حرمانًا عامًا يشمل كل لبنان.

وحذر المجلس من مبادرات وصفها بالهجينة لمحاولة ملء الفراغ من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطنى، مشددًا على أن الفراغ فى الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة، والأسوأ منها والأخطر هى محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطنى.

واستنكر المجلس الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، وما وصفه بـ"افتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات"، مطالبًا الجميع بالعودة الى الدستور والالتزام باتفاق الطائف، ورافضًا المساس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أى عنوان أو ذريعة.

ووجه المجلس نداءً إلى أبناء الوطن جميعًا للالتفاف حول المبادئ الإنسانية والوطنية التى قام عليها لبنان.