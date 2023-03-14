بايدن يوافق على مشروع التنقيب عن النفط المثير للجدل فى ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وافقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الإثنين على مشروع تنقيب ضخم فى ألاسكا، مما يسمح لشركة النفط "كونوكو فيليبس" بالمضى قدمًا فى مشروع مدته 30 عامًا وسط اعتراضات من المنظمات البيئية.





ووفقًا لوثيقة القرار، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، سينتج المشروع 576 مليون برميل من النفط، مما يحفز 239 مليون طن مترى من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون - أى ما يعادل قيادة أكثر من 51 مليون سيارة تعمل بالبنزين لمدة عام.

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن يؤدى الضوء الأخضر للمشروع إلى إثارة غضب حلفاء بايدن الليبراليين وذوى العقلية المناخية، الذين عارضوا هذه الخطوة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حفز المشروع النشاط، لا سيما عبر الإنترنت، من قبل المعارضين الذين يجادلون بأنه سيكون كارثة لتغير المناخ.

وقالت آن ألكساندر، كبيرة المحامين فى مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، تعليقا على المشروع "ستكون قنبلة كربون هائلة، إنه أكبر مشروع منفرد يُقترح حاليًا على الأراضى الفيدرالية".