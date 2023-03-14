رغم تدخل الإدارة الأمريكية.. انخفاض أسهم البنوك فى بورصة وول ستريت

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى -فى حديث من البيت الأبيض- "ستكون ودائعك موجودة عندما تحتاج إليها،" بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن تلقت بورصة "وول ستريت" ضربة شديدة للقطاع المصرفى اليوم مع انتشار المخاوف وعدم اليقين فى أعقاب الإغلاق المفاجئ لاثنين من البنوك التى تعمل فى قطاع التكنولوجيا.

وأعلن المسؤولون -وفق الصحيفة- أن المودعين الذين لديهم أموال فى بنك "سيليكون فالى" سيتم سداد هذه الأموال بالكامل وسيتمكنون من الوصول إلى أموالهم صباح اليوم.

واضاف بايدن أنه يطلب من الكونجرس والمراقبين للأنشطة المصرفية اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن إجراءات الطوارئ لم تفعل شيئًا يذكر لاحتواء عمليات البيع المكثفة فى أسهم البنوك، حتى البنوك التى ليس لديها أى تعامل مباشر مع بنك "سيليكون فالى".

وقالت "ربما تكون الحكومة الأمريكية قد تلقت عرضًا لشراء بنك سيليكون فالى فى نهاية الأسبوع الماضى ورفضته لأسباب غير محددة"، وفقًا للسناتور الجمهورى بيل هاجرتى، عضو اللجنة المصرفية.

ونقلت عن هاجرتى قوله "قبل أن يتذرع المسؤولون الحكوميون بالسلطة الخاصة لإنقاذ المودعين لدى بنك سيليكون فالى ودعم بقية النظام المالى كان لديهم عرضًا لشراء البنك لكن من الواضح أنهم رفضوا العرض على أمل الحصول على شيء أفضل".