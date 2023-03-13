أبو الغيط يصل بيروت للمشاركة فى أعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد السفير حسام زكى إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم فى مستهل زيارة يشارك خلالها يوم غد فى افتتاح أعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة والذى تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) ومقرها بيروت وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة فى المنطقة العربية.





وكان فى استقبال أبو الغيط فى مطار رفيق الحريرى الدولى الأمين العام المساعد للجامعة العربية ببيروت السفير عبد الرحمن الصلح وكريم خليل أمين سر الإسكوا وفريق عمل جامعة الدول العربية فى لبنان. وتنطلق غدا فعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2023 والذى تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت بحضور أبو الغيط ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. ويعد المنتدى العربى للتنمية المستدامة الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن المقرر أن تترأس الجمهورية اليمنية المنتدى العربى لهذا العام والذى سترفع رسائله إلى المنتدى السياسى رفيع المستوى لعام 2023 المقرر عقده فى نيويورك فى شهر يوليو المقبل.

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