القاهرة الإخبارية: البنتاجون يدعو الكونجرس لسرعة إقرار موازنة 2024

جدة - نرمين السيد - وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ البنتاجون أكد أن الميزانية تضمن الجهوزية ضد أى تهديدات وتوافق مع استراتيجية الدفاع الوطنى. واقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن ميزانية بلاده الجديدة لعام 2024 والتى بلغت حوالى 6.9 تريليون دولار من الإنفاق، مع عجز قدره 1.8 تريليون دولار. وتتضمن الميزانية الجديدة 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2٪ عن مستويات عام 2023. وأكد بايدن، أن الميزانية الجديدة تهدف تحسين قدراتنا العسكرية، مضيفًا أنها تهدف لتحسين الوضع الاقتصادى الأمريكى.

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