الخارجية الروسية: موسكو لا تعارض تمديد اتفاق نقل الحبوب لمدة شهرين

جدة - نرمين السيد - وقال فيرشينين -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- إنه سيتم تحديد موقف موسكو الإضافى بشأن "صفقة الحبوب" اعتمادا على التقدم الحقيقى فى تطبيع الصادرات الزراعية الروسية.

ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، فى 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التى يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.