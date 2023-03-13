القاهرة الإخبارية.. البيت الأبيض: أستراليا تشترى 5 غواصات نووية

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن أستراليا ستشترى 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية أمريكية الصنع، فى إطار اتفاق "أوكوس".

وأوضح سوليفان، أن الصفقة تشمل شراء غواصتين إضافيتين لاحقاً، ضمن الاتفاق الذى من المنتظر أن يعلنه الرئيس الأمرسكى جو بايدن، برفقة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، ونظيره الأسترالى أنتونى ألبانيز، فى وقت لاحق.

وبموجب اتفاق "أوكوس"، فإنه سيتم تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية أمريكية الصنع، بتكنولوجيا بريطانية، وهو ما أثار توترات بين الدول الثلاث وفرنسا، إذ تم إلغاء صفقة كانت محتملة لتزويد أستراليا بغواصات فرنسية.