القاهرة الإخبارية: البرلمان التونسى ينتخب إبراهيم بودربالة رئيسا له

جدة - نرمين السيد - وعقد البرلمان التونسى الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلساته، والتى شملت وضع النقاط الرئيسية لعمله خلال الفترة المقبلة، وتناوله للقضايا المتعلقة بالبلاد.

وأوضحت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، أن الجلسة سيرأسها العضو الأكبر سنًا، كما سيتم قراءة قائمة الأعضاء المنتخبين حديثًا بالمجلس، ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى يُتوَقع حضوره أولى جلسات البرلمان الجديد.

وحول الملفات المهمة للبرلمان، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن المجلس سيناقش ملف المحكمة الدستورية، والذى شهد خلافات كبيرة بين أعضاء البرلمان السابق، فضلًا عن مناقشة ملفات سياسية واقتصادية مختلفة.