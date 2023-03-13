روسيا تطور برمجياتها الخاصة للاستغناء عن خدمات Skype وZoom

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 08:27 مساءً - أعلن مركز «تكنوبوليس» في موسكو أن مؤسسات تابعة له تعمل على تطوير تقنيات لاتصالات الفيديو، بحيث يمكن الاستغناء عن خدمات Skype وZoom وبعض البرامج الأجنبية الأخرى، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال رئيس هيئة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، فلاديسلاف أوفتشينسكي، إن مركز HiTech التقني التابع لتكنوبوليس، بدأ تطوير برمجيات جديدة لاتصالات الفيديو؛ للاستغناء عن بعض البرامج الأجنبية المستخدمة في روسيا حاليا.

وأشار إلى «إدراج البرمجيات التي يطورها HiTech في السجل الموحد للبرمجيات الروسية، واستثمار أكثر من 40 مليون روبل في مشروع هذه البرمجيات حتى الآن».

ومن المفترض أن يتمكن الخبراء في HiTech من تطوير برنامج اتصالات جديد ومخدم برمجي يدعى IVA AVES، من شانه أن يحل محل العديد من برامج اتصال الفيديو مثل Skype وCisco وWebex وZoom.

وذكر مدير مركز «تكنوبوليس» الروسي جينادي ديجتيف إن البرمجيات الروسية الجديدة ستستخدم بدل البرمجيات الأجنبية لاتصالات الفيديو، والتي تستخدمها العديد من الشركات والمؤسسات الروسية حاليا، كما من المفترض أن تصبح معتمدة من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد.