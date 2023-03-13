مقتل امرأتين وإصابة شخصين جراء قصف أوكرانى استهدف دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأشار عمدة دونيتسك اليكسى أليكسى كوليمزين -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- إلى إصابة شخصين آخرين بجروح إثر استهداف القوات الأوكرانية لمدرسة فى المدينة. وفى السياق، كشفت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا عن إصابة امرأة بعد اعتراض منظومات الدفاع الجوى الروسى 4 صواريخ أوكرانية، لافتة إلى تضرر منزلين وخطوط كهرباء فى عدة قرى، وتوجه رجال الطوارئ إلى مكان الحادث.

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