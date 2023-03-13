فرنسا تؤكد دعمها لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين دعم فرنسا لعملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبى، مشددة على ضرورة تكثيف الإصلاحات فى البلاد لترسيخ سيادة القانون، وفقا للتوصيات التى قدمتها المفوضية الأوروبية فى يونيو 2022 للنظر فى الحصول على وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبى.





جاءت تصريحات كولونا خلال مباحثات أجرتها مع رئيسة جمهورية جورجيا سالومى زورابيشفيلى. ورحبت كولونا بقرار البرلمان الجورجى بسحب قانون مشروع حول "العملاء الأجانب"، ودعت إلى التحلى بأقصى قدر من اليقظة فى المستقبل فيما يتعلق بأى مبادرة من المحتمل أن تقوض تماسك المجتمع الجورجى. وأكدت التزام فرنسا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جورجيا فى مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار فى البلاد.

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