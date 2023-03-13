المجلس الوطنى الفلسطينى يرفض انتخاب إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - واعتبر المجلس - فى بيان صحفى - "أن ما حدث هو تشجيع ومكافأة لدولة احتلال تمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطينى، وأن جميع القوانين العنصرية وعمليات الضم والإرهاب غير القانونية وغير الشرعية تم اعتمادها من البرلمان الإسرائيلى «الكنيست»".

ودعا المجلس الوطنى، رئيس وأعضاء البرلمان الدولى إلى إعادة النظر بعملية الانتخاب، وإبطالها نظرًا لعدم جواز انتخاب كيان محتل أسس على الإرهاب ومنتهك لكل القوانين الدولية فى لجنة خاصة "بمكافحة الإرهاب"، وهو المسؤول والراعى الأول للإرهاب.

واعتبر المجلس أن هذا الانتخاب انتصار للعنصرية والاحتلال، ويكافئ برلمان دولة الاحتلال على قوانينه العنصرية، خاصة قانون إعدام الأسرى وغيره من القوانين التى يجب محاكمة إسرائيل عليها.

ودعا المجلس الوطنى الفلسطينى إلى اتخاذ إجراءات ومواقف رادعة ضد إسرائيل وعزلها وطردها من عضوية البرلمان الدولى ولجانه المتخصصة ومن كافة البرلمانات والمحافل الدولية، وتبنى مواقف حازمة تردع الاحتلال الفاشى العنصرى، والتحرك مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لشرح تداعيات وخطورة ما حصل وتأثيره على السلم والاستقرار العالمى ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.