العالم اليوم - طفلة بعمر 3 سنوات تقتل بالرصاص أختها ذات الـ 4 أعوام

انتم الان تتابعون خبر طفلة بعمر 3 سنوات تقتل بالرصاص أختها ذات الـ 4 أعوام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 07:23 مساءً - قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي الأحد في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأميركية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس إلى أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً".

وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.

وأضاف غونزاليس انّ ما حصل "يشكل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر".

أظهر التحقيق الأولي، وفقا للمصدر، أن الطفلين كانا داخل شقة على طريق باميل نورث هيوستن. مع شخص آخر.

وقال على تويتر: "تم إعلان وفاة الطفل في مكان الحادث".

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