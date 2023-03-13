العالم اليوم - سهم "أدنوك للغاز" يصعد بـ18.6% في أول يوم تداول

انتم الان تتابعون خبر سهم "أدنوك للغاز" يصعد بـ18.6% في أول يوم تداول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 06:22 مساءً - عزز سهم شركة "أدنوك للغاز" مكاسبه وربح رأسمال الشركة السوقي ما يناهز 33.8 مليار درهم في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم شركة "أدنوك للغاز" من 181.9 مليار درهم عند الإدراج ليصل إلى 215.6 مليار درهم مع نهاية جلسة الاثنين.

وأغلق سهم "أدنوك للغاز" في ختام جلسة اليوم عند مستوى 2.81 درهم بارتفاع بنسبة 18.6 بالمئة مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.37 درهم.

وشهد السهم تداولات نشطة في أول يوم تداول على نحو 276.2 مليون سهم بقيمة 781.9 مليون درهم من خلال 8921 صفقة منفذة.

وبدء اليوم إدراج وبدء تداول أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق، وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام.

وشهد الاكتتاب العام، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت 9.1 مليار درهم، من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لحصة أقلية تمثل 5 بالمئة تقريبا من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزا في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.