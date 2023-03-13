أوروبا تُمدّد العقوبات ضد روسيا

أوروبا تُمدّد العقوبات ضد روسيامدّد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا السارية منذ عام 2014 ضد 1500 شخصية و205 كيانات “على خلفية تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا” 6 أشهر، حتى 15 أيلول 2023.

وتم تمديد العقوبات التي تنتهي في 15 آذار من دون تغيير في قوائمها.

وقال المجلس في بيانه، “قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 أيلول 2023”.

وفرضت عقوبات على مواطني روسيا وأوكرانيا بدعوى “تقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا” في آذار 2014، وتجدّد تمديدها منذ ذلك الحين.