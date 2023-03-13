تخزين السدود في الاردن 40 بالمئة حتى الآن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 مارس 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج - : قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن حجم التخزين الكلي في السدود وحتى صباح اليوم الخميس بلغ 113 مليون متر مكعب، بنسبة 40 بالمئة من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

وأضافت السلطة في بيان اليوم الخميس، أن حجم التخزين في سد الوحدة بلغ 13,8 مليون م 3 بنسبة 13 بالمئة، وسد وادي العرب 8 ملايين م 3 بنسبة 47 بالمئة، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,5 مليون م 3 بنسبة 37 بالمئة، وسد كفرنجة 2,5 مليون م 3 بنسبة 32 بالمئة، وسد الملك طلال 45 مليون م 3 بنسبة 67 بالمئة، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م 3 بنسبة 100 بالمئة.

وأشار إلى أن حجم التخزين في سد الكفرين بلغ 5,250 مليون م 3 بنسبة 62 بالمئة، وسد زرقاء ماعين 570 ألف م 3 بنسبة 28 بالمئة، وسد الوالة 7,6 مليون م 3 بنسبة 30 بالمئة، وسد الموجب 22 مليون م 3 بنسبة 89,5 بالمئة، وسد التنور 4,6 مليون م 3 بنسبة 32 بالمئة، وسد اللجون 180 ألف م 3 بنسبة 18 بالمئة، وسد الكرك 164 ألف م 3 بنسبة 8 بالمئة.