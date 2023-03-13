لهيب أسعار الطاقة يحرق أوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت القارة العجوز خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا جديدا فى أسعار الطاقة فى ظل الإضرابات التى شهدتها بعض الدول، وفى وقت تواصل فيه درجات الحرارة الانخفاض، ما يدفع المستهلكين لزيادة استهلاكهم لأغراض التدفئة، الأمر الذى جعل القارة الأوروبية تلجأ إلى استخدام الطاقة المتجددة.





وبحسب وسائل الإعلام الدولية، توصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق يقضى بخفض استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، بنسبة 11.7%، مشيرة إلى أنه لتحقيق هذا الهدف سيتعين على البلدان الالتزام بخفض استهلاكها تدريجيًا. كما أكدت أنه على الدول الأعضاء تشجيع الشركات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة على أن تكون أكثر كفاءة وأن تضمن إزالة الكربون تمامًا من إمدادات التدفئة والتبريد، كما طالبت الموظفين باستخدام وسائل النقل العام أو الدراجات للذهاب للعمل، وأعلنت إطفاء الأنوار فى وقت مبكر فى المبانى العامة، وأيضا وجهت بخفض استخدام أجهزة التكييف لتوفير الطاقة.

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