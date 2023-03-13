بورصة وول ستريت تفتح على انخفاض مع استمرار أزمة المصارف الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن كلمة، اليوم الإثنين، بشأن أزمة البنوك، مؤكدًا أن إدارته ستعمل على حماية الشركات الناشئة، وأن نظام المصارف فى الولايات المتحدة الأمريكية آمن ومستقر، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.
وأضاف بايدن، أن المستثمرين الذين يخاطرون بودائع الأمريكيين ستتم محاسبتهم، قائلاً: "أعطيت تعليمات مباشرة لحماية مصالح المودعين".
وكان الرئيس الأمريكى قد تعهد بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن فوضى انهيار بنك "سيلكون فالى".
وقال بايدن فى بيان: "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا فى هذا الموقف مرة أخرى".
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