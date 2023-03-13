تحشيد ورباط فلسطيني لحماية الاقصى

تحشيد ورباط فلسطيني لحماية الاقصىانطلقت دعوات فلسطينية، اليوم الاثنين، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين.

وبحسب موقع (فلسطين أون لاين) شددت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات العدو التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

وتصاعدت وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، والذي شهد خلال فبراير الماضي، اقتحام أكثر من ثلاثة آلاف و587 مستوطنًا، أدّوا صلوات تلمودية وما يسمى بـ”السجود الملحمي” عند أبوابه.

ويُحذّر مراقبون فلسطينيون، من مخاطر متزايدة تهدد المسجد الأقصى، جراء تصاعد انتهاكات العدو والمستوطنين، ومحاولات فرض مخططات تهويد في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة.

ويشهد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة العدو، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

