برلين تفرض حظرا على فرع بنك «سيليكون فالى» فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الجهات المنظمة للخدمات المصرفية فى الولايات المتحدة، كانت قد أغلقت الأسبوع الماضى، بنك سيليكون فالى، الذى يركز على إقراض الشركات الناشئة، وسيطرت على ودائع العملاء فى أكبر فشل لبنك أمريكى، منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على السوق المالية العالمية.

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