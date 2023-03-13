جدة - نرمين السيد - وقال شولتس - فى برقية التهنئة، وفقا لبيان الحكومة الألمانية - "أود أن أهنئكم على ولايتك الثالثة كرئيس لجمهورية الصين الشعبية، وأتمنى لكم كل التوفيق فيما ينتظركم من مهام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار الألمانى يهنئ شى جين بينج على إعادة انتخابه رئيسا للصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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