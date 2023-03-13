الرئيس الصينى يزور موسكو الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة، أن الرئيس الصينى سيجتمع مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان بوتين دعا شى لزيارة موسكو خلال محادثة عبر الفيديو أواخر العام الماضى، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ستظهر للعالم متانة العلاقات الروسية الصينية وستصبح الحدث السياسى الرئيسى لهذا العام فى العلاقات الثنائية.
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