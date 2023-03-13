إعصار «فريدى» يخلف 11 قتيلا وفقدان 16 آخرين فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فقد كسر هذا الإعصار الأرقام القياسية بالنسبة لمدة وقوة الأعاصير المدارية فى نصف الكرة الجنوبى، لافتة إلى أن الإعصار اجتاح وسط موزمبيق قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوى مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.

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