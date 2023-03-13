العالم اليوم - النفط يهبط 4 دولارات وسط مخاوف الأسواق من أزمة مالية جديدة

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط 4 دولارات وسط مخاوف الأسواق من أزمة مالية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 03:22 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الاثنين، أربعة دولارات وكذلك الأسهم، إذ أثار انهيار بنك سيلكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم.

وبحلول الساعة 1220 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.96 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 78.82 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.86 دولار أو خمسة بالمئة إلى 72.82 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر.

وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيغنتشر ومقره نيويورك أمس الأحد.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وكانت معنويات السوق هشة فعلا إذ زادت المخاوف من توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (إيه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

وتراجع الدولار في الأيام القليلة الماضية مما يجعل النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام.