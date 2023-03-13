مشيك: زيارة رئيس الصين إلى روسيا تؤكد تبنى بكين للرأى الروسى بشأن أوكرانيا

وأضاف مشيك، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "فى حال تم تأكيد هذه الزيارة من قبل الخارجية الروسية أو الكرملين يعنى حسب الخبراء أن الصين أخذت موقفا واضحا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، ومعنى ذلك أن الصين التحقت بالسفينة الروسية أو تبنت الرأى الروسى".
وتابع: "منذ بداية العملية العسكرية والأزمة الروسية الغربية تتخذ الصين بعض المواقف وصفها الخبراء بأنها لا يمكن قراءتها؛ نتيجة أن الصين لديها علاقات تجارية واقتصادية مع الغرب، وبعض المواقف التى اتخذتها فى القضايا المتعلقة الأزمة الروسية".
واستطرد: "بعض الخبراء اعتبروا أن الصين يمكن أن تتخذ موقفا محايدًا، إلا أن الصين ساعدت روسيا فى الأزمة الحالية، خصوصًا أن الصين حلت مكان الأسواق الأوروبية لشراء الغاز والطاقة الروسية وهو أبرز العوامل التى ساعدت الاقتصاد الروسى على المواجهة".
وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "محور الأسباب التى دفعت روسيا للعملية العسكرية هو تعددية الأقطاب، وهو محور الأسباب التى دفعت روسيا لإعلان عملية عسكرية، حيث أنه منذ أشهر وروسيا وجميع المسؤولين فيها يؤكدون على أن السبب والإنجاز الرئيسى هو تعددية الأقطاب".
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