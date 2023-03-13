الاستخبارات العراقية تعتقل11 إرهابيا فى أربع محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للاستخبارات - أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - "أنه خلال عمليات استباقية تم نصب كمائن محكمة فى مناطق متفرقة من محافظات بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين، أسفرت عن اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب فى قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتى الرشيد وآمرلى"، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا.

وفى السياق ذاته، ألقت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب ضمن مناطق غربى العاصمة.

وذكر بيان للقيادة - أن قوة أمنية فى فرقة المشاة السادسة اعتقلت إرهابيا بعد رصد تواجده فى منطقة الإصلاح ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة (24) غربى بغداد.