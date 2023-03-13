العالم اليوم - النفط يهبط وسط مخاوف الأسواق من أزمات بالبنوك

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط وسط مخاوف الأسواق من أزمات بالبنوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 02:16 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وكذلك الأسهم، إذ أثار انهيار بنك سيلكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم.

وبحلول الساعة 1001 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 81.34 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 75.28 دولار للبرميل.

وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (إيه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام.