«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تخطط لزيادة الإنفاق العسكرى بهدف تحديث الجيش

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقرير، فإن هذه الحزمة المالية ليست لها علاقة بميزانية الدولة، وإنما صوت عليها البرلمان من أجل سد الثغرات بالجيش الألمانى، التى ظهرت فى صفوفه بالسنوات الماضية، موضحًا أن الجيش الألمانى يعانى من نقص حاد فى المعدات.

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن الميزانية تشمل تطوير المصانع والأجهزة والأسلحة الحديثة، كما أن هناك توافقًا حكوميًا على زيادة الإنفاق الدفاعى.