الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية - فى تصريحات لها اليوم - إنه جرى اعتقال ثلاثة أسرى محررين من محافظتى "نابلس" "وطولكرم" الشماليتين، وشاب من محافظة أريحا شرقا.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة آخرين من قرى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، واعتقل طفل من مخيم عايدة فى محافظة "بيت لحم" إلى الجنوب من القدس، وأسير محرر من بلدة "نحالين" بالمحافظة ذاتها.