العالم اليوم - إيران تعفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 01:19 مساءً - أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، الاثنين، أنه تم العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا إثر اندلاع الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني العام الماضي في مركز أمني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الإعلان عن العفو جاء خلال اجماع مجلس القضاء الأعلى في طهران.

وقال إجئي إنه جرى منح العفو لنحو 22 ألفا من "المشاغبين"، سواء الذين جرت إدانتهم بالمشاركة في الاحتجاجات أو الذين لا يزالون ينتظرون المحاكمة.

وأضاف أن العدد الأقل منهم داخل السجن، وغالبيهم إما أنهم ينتظرون خارج السجن بأمر قضائي وإما أن إجراءات محاكمتهم لم تكتمل بعد.

ومع ذلك، أشار المسؤول القضائي الإيراني إلى أن المدانين أو المتهمين بـ"جرائم العنف والسرقة" لم يشملهم العفو.

وكان مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، أعلن في فبراير الماضي قرارات العفو عن المحتجين.

وتشهد إيران احتجاجات منذ سبتمبر من العام الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني إثر احتجازها في مركز أمني، وقوبلت الاحتجاجات بقبضة أمنية قاسية أدت إلى اعتقالات واسعة النطاق.