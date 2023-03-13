«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استعدادات طرابلس اللبنانية لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "مع العد التنازلى لبداية شهر رمضان الكريم، تستعد مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبنانى لاستقبال الشهر الكريم، ولكن بطريقة مختلفة، ولكن بسبب تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية بالبلاد، فربما غابت مظاهر الاحتفال عن الشوارع ولكن الأسواق رفعت أهبة الاستعداد".

وقال أحد رواد الأسواق: "كانت قبل الأزمات الاقتصادية يزين الناس والتجار تحديدا بطرابلس الشوارع، ويتحضر الناس للشهر بالأكل والشرب الكثير".

وتابع التقرير: "ومن سوق العريض أحد أشهر أسواق طرابلس كان الاهتمام بتأمين المونة اللبنانية التى تضم مختلف أنواع الحبوب والمكسرات والزيوت والتوابل".

وأوضح أحد المواطنين: "رمضان موسم سياحى واقتصادى ونشترى بضاعة أكثر من الأيام العادية، ويكون هناك طلب على المأكولات التى تحتاج إلى بهارات ومكسرات، مثل قمر الدين والمشمش واللوز وهم أكثر ما يطلب فى رمضان".

وأوضح التقرير: "(الكبيس) أحد أشهر أنواع المخللات فى لبنان، وله مكانة خاصة على مائدة الأسر الطرابلسية فى شهر رمضان، ولذلك كان الاستعداد لها مبكرا، أما المغربية على الطريقة اللبنانية فهى طبق لا غنى غنه على مائدة الإفطار، وللعصائر والمشروبات أولوية كبيرة خلال شهر رمضان مع بدء الارتفاع فى درجات الحرارة وطول ساعات الصيام".

واختتم التقرير: "تشتهر طرابلس فى رمضان بالحلويات المتنوعة، ويبقى ورد الشام الأكثر طلبا خلال الشهر الكريم".