أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 56 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية بخيرسون جنوب أوكرانيا صباح اليوم الإثنين، أن القوات الروسية هاجمت المدينة 56 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية وأطلقت عليه أكثر من 330 قذيفة.





وذكرت الخدمة الصحفية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الروس هاجموا منطقة خيرسون 56 مرة، وأطلقوا أكثر من 330 قذيفة. وتم قصف المنطقة بأنواع مختلفة من الأسلحة كقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من طراز MLRS والدبابات والطائرات بدون طيار.

وبحسب الإدارة العسكرية فى خيرسون، قصف الجيش الروسى مرتين أحياء سكنية فى خيرسون. وأصابت قذائف الروس مبانى خاصة وشققا. ونتيجة لذلك، أصيب شخص واحد.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس إدارة ولاية خاركيف الإقليمية أوليه سينيهوبوف اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قصفت ثلاث مناطق فى منطقة خاركيف خلال اليوم الماضى.

وقال سينيهوبوف - فى بيان نشرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "فى اليوم الماضي، واصلت القوات الروسية قصف مناطق كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف فى المنطقة".

وأضاف البيان أن الجيش الروسى استخدم الدبابات وقذائف الهاون لقصف بعض المناطق. بينما لم تقع إصابات بين السكان المدنيين.

وأشار إلى أن أعمال إزالة الألغام مستمرة فى المنطقة. وعلى مدار اليوم الماضى، قام خبراء خدمة الطوارئ الحكومية بإبطال مفعول 107 عبوات متفجرة أخرى.