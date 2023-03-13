أوكرانيا: معارك عنيفة مستمرة للسيطرة على وسط باخموت

جدة - نرمين السيد - وقال أولكسندر سيرسكى، إن "الروس يهاجمون من عدة اتجاهات للتقدم نحو أحياء الوسط"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها.

يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت"، وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.