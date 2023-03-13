محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: الجزائر ستحصد فوائد عدة من اتفاقاتها مع أوغندا

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى، أمين بلعمرى، إن الاتفاقات الجديدة بين الجزائر وأوغندا يؤسس علاقات ثنائية أمتن بين الجزائر وأوغندا على الصعيدين السياسى والاقتصادى بالنظر إلى البروتوكولات والاتفاقيات التى وقع عليها بين الرئيسين الجزائرى والأوغندى.





وأضاف بلعمرى، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية": "شملت الاتفاقيات العديد من القطاعات من أهمها الطاقة ومجالات مهمة أخرى، خاصة أن أوغندا حصلت على اتفاقات اكتشافات مهمة مؤخرًا". وتابع: "فى الغالب التعاون بدأ باتفاقيات أو بروتوكولات تفاهم ثم يتطور إلى التنفيذ، فالرئيس تبون أعلن عن سفر وفد رجال أعمال جزائرى مهم لبحث فرص الاستثمار فى هذا البلد الذى يشهد طفرة تنموية، وهذه الاتفاقيات والزيارة تؤسس لهذا التعاون وتنفيذه على أرض الواقع". واستطرد: "أهم الملفات هو اتفاقية حول مجال الطاقة وهو الأمر المهم للغاية بالنسبة للجزائر، وهناك ملفات أخرى مهمة على الصعيد السياسى وليس الاقتصادى فقط، حيث تعانى الكثير من الدول الإفريقية العديد من القلاقل وحالات عدم الاستقرار، لذلك فمن المهم التعاون لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية بعيدا عن أى تدخل أجنبى".

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