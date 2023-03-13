«القاهرة الإخبارية»: قضايا مهمة على طاولة البرلمان التونسى الجديد اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، أن الجلسة سيرأسها العضو الأكبر سنًا، كما سيتم قراءة قائمة الأعضاء المنتخبين حديثًا بالمجلس، ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى يُتوَقع حضوره أولى جلسات البرلمان الجديد.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة مجلس النواب، كما ستتشكل لجنة أخرى، تتولى صياغة النظام الداخلى للبرلمان الجديد، مشيرة إلى أن العديد من الجهات أعلنت بالفعل ترشيح ممثلين منها لتولى رئاسة البرلمان.

وحول الملفات المهمة للبرلمان، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن المجلس سيناقش ملف المحكمة الدستورية، والذى شهد خلافات كبيرة بين أعضاء البرلمان السابق، فضلًا عن مناقشة ملفات سياسية واقتصادية مختلفة.