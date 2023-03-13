العالم اليوم - الرئيس الصيني يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الصيني يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 12:22 مساءً - قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريبا وربما الأسبوع المقبل للقاء نظيره فلاديمير بوتين.

ورفضت المصادر المطلعة الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.

وتأتي خطط الزيارة في الوقت الذي عرضت فيه الصين التوسط في السلام في أوكرانيا، وهو جهد قوبل بالتشكيك في الغرب بالنظر إلى دعم الصين الدبلوماسي لروسيا.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق، كما امتنع الكرملين عن التعقيب.

وكانت وكالة أنباء "تاس" الروسية ذكرت يوم 30 يناير أن بوتين دعا شي لزيارة موسكو في الربيع. كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، أن الزيارة قد تجري في أبريل أو أوائل مايو.

وفي أواخر فبراير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الصينية مقترحا من 12 بندا لتحقيق السلام في أوكرانيا بالتزامن مع الذكرى الأولى على اندلاع الحرب التي لا تلوح في الأفق أي إشارة على قرب نهايتها.

ويركز الإعلان الصيني على وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، والشروع في محادثات سلام بين الطرفين لإنهاء الحرب، التي اندلعت فجر 24 فبراير من عام 2022.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "روسيا تقدر جهود الصين"، لوضع حد للنزاع في أوكرانيا.

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "ببعض" عناصر الاقتراح الصيني، لكنه قال إن "الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام".

في المقابل، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن خطة السلام التي طرحتها الصين، مضيفا "فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا ليست عقلانية".