العالم اليوم - الجيش الأوكراني: معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 12:22 مساءً - أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية الإثنين أنّ "معارك عنيفة" تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وأكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، معلومات سابقة أفاد بها الجانب الروسي.

ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن سيرسكي قوله إنّ الروس "يهاجمون باخموت من عدّة اتجاهات.. للتقدّم نحو أحياء الوسط".

وكان سيرسكي أعلن في وقت سابق أن الوضع على خط التماس في منطقة باخموت لا يزال صعبًا.

وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".

بالمقابل، أقر رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة، يفغيني بريغوجين، بأنه المعارك في باخموت تزداد صعوبة.

وقال مؤسس فاغنر "كلّما اقتربنا من وسط المدينة، ازدادت المعارك قسوة".

وفي اليوم السابق، قال بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدما بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.