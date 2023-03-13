إعلان حالة التأهب الجوى فى كييف وعدة مدن أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكان قائد القوات البرية الأوكرانية قد أعلن اليوم الإثنين، أن "معارك عنيفة تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط مدينة باخموت".

وقال أولكسندر سيرسكى، إن "الروس يهاجمون من عدة اتجاهات للتقدم نحو أحياء الوسط"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".